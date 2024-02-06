Бывший посол Украины в Казахстане включен в перечень экстремистов в России
Сегодня, 12:43
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Сегодня, 12:43Сегодня, 12:43
135Фото: страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсети
Экс-посла Украины Петра Врублевского включили в перечень экстремистов в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.
Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга.
"Врублевский Петр Юрьевич*, 15.07.1970 г.р., г. Киев", - значится в списке.