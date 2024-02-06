  • 6 Февраля, 13:48
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Бывший посол Украины в Казахстане включен в перечень экстремистов в России

Сегодня, 12:43
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страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсети Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Фото: страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсети

Экс-посла Украины Петра Врублевского включили в перечень экстремистов в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.

Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга.

"Врублевский Петр Юрьевич*, 15.07.1970 г.р., г. Киев", - значится в списке.

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