Бывший посол Украины в Казахстане включен в перечень экстремистов в России

Фото: страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсети

Экс-посла Украины Петра Врублевского включили в перечень экстремистов в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.

Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга.