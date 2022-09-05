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Бывший начальник уральской миграционной полиции выплатит семь миллионов тенге за взятку в 50 тысяч
Бывший начальник миграционной полиции Уральска Канат Муканов должен выплатить семь миллионов тенге за взятку в 50 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой город.
Как сообщает информационный портал, Муканова задержали 11 апреля сотрудники антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч тенге за ускоренную выдачу соответствующей справки. Позже стало известно, что начальника отдела миграционной службы управления арестовали. Дело передали в суд по статьям 366 УК РК - "Получение взятки" и 369 УК РК "Служебный подлог". На прениях сторон прокурор запросил для него 4,5 года лишения свободы.
Сегодня, пятого сентября, судья Аскар Исмайлов озвучил приговор Канату Муканову.
"Суд приговорил Каната Муканова признать виновным по статьям 366 УК РК и 369 УК РК и назначить наказание в виде штрафа в размере 8,7 миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должность на госслужбе. Также зачесть наказание в виде штрафа время содержания под стражей с 11 апреля по пятое сентября (за один день содержания со штрафа вычитывается четыре МРП) и снизить размер штрафа на 1,7 миллиона тенге (то есть сумма штрафа - семь миллионов тенге). Меру пресечения изменить на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу и освободить Муканова из под стражи немедленно", - зачитал судья.
Оплатить штраф осуждённый должен в течение месяца. В случае неисполнения приговора, наказание будет заменено на лишение свободы.
Также судья отметил, что теперь Муканов лишён звания подполковника полиции и обязал выплатить его в доход государства взятку в размере 50 тысяч тенге, так как по делу предмет взятки не установлен и по закону взыскивается с подсудимого.
Стоит отметить, что также судом вынесено частное постановление в адрес начальника департамента полиции ЗКО об отсутствии надлежащего контроля и профилактики.
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