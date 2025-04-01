В Сети появилась информации о преследовании жительницы Акмолинской области бывшим мужем. Женщина заявила, что ей пришлось переехать из Кокшетау в Астану, однако на этом мучения не закончились, передаёт BaigeNews.kz.

В аудиосообщении матери он говорит:

"Я её расчленю же, честное слово. Конечно, это жутко слышать. Но вы знаете — я доказал своими поступками то, что я это сделаю. Без обид".

Далее уточняется, что накануне он проколол все колеса авто матери и отчима женщины, вырвал госномера, нарисовал непристойные вещи на капоте, разбил видеокамеры у квартиры и запенил дверь.

Также в публикации говорится, что на данный момент мужчина находится в Астане и продолжает угрожать бывшей супруге и ее семье.

Вместе с тем стало известно о его прошлых злодеяниях:

"5 декабря он уже повредил машину родителей и тогда же запенивал входные двери и наносил ущерб. 5 января битой разбил окна их коммерческого ларька. 9 февраля угрожал ножом в общественном месте. 22 и 28 марта рисовал непристойные изображения на двери и пытался разбить видеокамеру", - пишет автор поста.

Департамент полиции Акмолинской области сообщил, что по изложенным в видеоролике фактам проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.