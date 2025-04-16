Женщина выжила после жестокого нападения бывшего супруга, однако её дальнейшая судьба остаётся под вопросом — у неё повреждён спинной мозг. Есть риск, что она может остаться инвалидом, передает BaigeNews.kz.

.О случившемся сообщила адвокат Жанна Уразбахова в соцсетях.

"Вот так хладнокровно, матери собственных детей. Она выжила, но этот нелюдь перерезал ей спинной мозг, это значит, что она, скорее всего, никогда не сможет ходить. Вчера его задержали, и он, как и все уроды, которые не могут взять ответственность за свои действия, перерезал себе вены. Его спасли. И он предстанет перед судом", — написала адвокат в Instagram.

В пресс-службе департамента полиции Шымкента сообщили, что по факту покушения на убийства возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС департамента полиции. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента", — прокомментировали в ДП.