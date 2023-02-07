Бывший министр просвещения Аймагамбетов получил должность в университете КАЗГЮУ

Асхат Аймагамбетов стал преподавателем Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой напресс-службу вуза.

"С сегодняшнего дня Асхат Канатович будет читать лекции в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. Асхат Аймагамбетов принял наше предложение для того, чтобы поделиться опытом и знаниями с нашими обучающимися. Мы уверены, что его приход усилит как качество обучения, так и личностное развитие студентов", — сообщили в университете.

"Не буду скрывать, что у меня есть различные предложения и соответствующие планы. Я расскажу вам об этом очень скоро. Но преподавательскую работу можно совмещать с любой работой, поэтому я продолжу просвещенскую деятельность параллельно с ней", — сказал Асхат Аймагамбетов.

Напомним, Асхат Аймагамбетов возглавлял министерство образования и науки Республики Казахстан с 2019 по 2022 год. В 2022-2023 годы занимал должность министра просвещения.