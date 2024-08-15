Бывший кадет, пытавшийся свести счёты с жизнью, отсудил у школы 1,5 млн тенге в Павлодаре

Бекжан Алимов, спрыгнувший с моста в 2020 году в Павлодаре, обратился с иском в суд с требованием выплатить ему 18 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда. По словам парня, сделать отчаянный шаг его подтолкнула обстановка в стенах учебного заведения. На тот момент ему было 16 лет и, поступив в специализированную школу, он подвергся нападкам старшеклассников, но никто из преподавателей, якобы, решать проблемы не стал, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В январе 2020 года 16-летний Бекжан отправился к мостовому переходу через железнодорожные пути в Павлодаре. Там он перелез через перила и прыгнул на рельсы. Его госпитализировали в детскую больницу. Диагностировали перелом ног и тазобедренной кости.

"В очень в тяжёлом состоянии Бекжана доставили в областную детскую больницу. Мы прошли долгий путь, несколько операций, тяжёлое восстановление. Очень долго он находился в лежачем положении, около четырёх месяцев. Потом мы ездили на инвалидной коляске, учились ходить заново. Для нас с сыном это был очень сложный период, очень много боли перенёс, страданий душевных, физических. Мне как матери больно это всё вспоминать", - говорит Асия Алимова.

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После прыжка с моста полицейские открыли уголовное по статье "Доведение до самоубийства". По словам матери, пока сын лечился, в школе выстраивали свои версии произошедшего. Отчасти из-за последовавшей шумихи Бекжан не смог остаться жить в Павлодаре. Окончил всё же 11 классов и сейчас живёт в южной столице.

"Было много публикаций с определённой версией, которую они построили сами. Сами понимаете, молодёжь, город маленький, всё друг другу передавали, были насмешки, ухмылки, он не смог больше проживать в Павлодаре и вынужден был переехать в Алматы. Сегодня обучается на курсах психологии", - добавила мама Бекжана.

Спустя четыре года, теперь уже взрослый парень решил подать иск в суд против кадетской школы. Затребовал 18 миллионов тенге. Именно во столько он оценил все те страдания, с которыми пришлось столкнуться в учебном заведении.

Подробности обучения Бекжан озвучил на заседании, указав, что ученики старших классов избивали и издевались.

"В основном били по животу и в грудь. Происходило это в туалетах и местах, где нет доступа камерам. В школе было много слепых зон, там и вылавливали. Наносили побои почти все, тяжело кого-то конкретного выделить. Были такие моменты, когда двое держат, а один избивает, и они меняются. Нападали группой, в основном четверо на одного. Всем офицерам и преподавателям это было известно. Они говорили, что это нормально, что это дедовщина, "ты не терпила, должен молчать". Я жаловался офицерам, после этого меня завели в офицерскую (комнату — Прим.авт.) и сказали, что ты знал, куда поступил. Если были какие-то увечья, синяки, заставляли писать объяснительную, что это было получено где-нибудь в зале бокса или на тренировке, во время бега упал, поскользнулся. Несколько объяснительных написано мною", - рассказал Бекжан Алимов, отвечая на вопросы в суде.

Ученики старших классов, по словам парня, заставляли его писать конспекты, а за отказ вновь можно было нарваться на кулак. Требовали скидываться деньгами, называли конкретную сумму и каждый обязан был достать ровно столько.

Пройдя реабилитацию, парень вновь вышел на учёбу в кадетскую школу, но произошла ещё одна драка. Бекжана в итоге перевели на дистанционное обучение. Будучи школьником с хорошими отметками, 11 класс он окончил с тройками в аттестате.

"Так как я был единственным на дистанционном обучении, никто из преподавателей ко мне не звонил, не скидывал задания, просто ставили оценки в аттестат - три. Это было очень обидно. Даже взять алгебру, у меня с 1 класса были строго пятерки, тройка для меня была оскорблением. Я участвовал в республиканской олимпиаде по алгебре", - пояснил Бекжан Алимов, отвечая на вопросы прокурора в ходе слушаний в суде.

Представители школы вины в случившемся с Бекжаном не признали. Указали, что в период обучения кадет не обращался к кому-либо с жалобами на физическое или моральное давление.

"В ходе индивидуальных бесед с психологом истец высказывался о нежелании обучаться в военной школе, так как не планирует и не хочет связывать свою судьбу с военной карьерой. Однако родители истца не хотели забирать сына, уговаривали руководство школы, чтобы он продолжил учёбу. Незадолго до трагедии в индивидуальной беседе с командиром взвода истец сообщил о желании обучаться в колледже ПГУ, так как там учится его девушка из Аксу", - приводятся пояснения представителя школы в решении павлодарского городского суда.

Суд, выслушав стороны, пришёл к выводу, что вина педагогов, психолога областной специализированной школы лицея-интерната "Жас сарбаз" имени Кабанбай батыра в случившемся с учеником всё же есть. Сумму иска снизили и обязали учебное заведение выплатить парню полтора миллиона тенге за нанесённый моральный ущерб.

Суд вынес и частное определение в адрес Министерства просвещения РК, в котором указал на грубые нарушения в деятельности школы.

"Указанные факты травли истца говорят о ненадлежащей работе педагога-психолога, заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя и всего педагогического состава школы, а также об отсутствии контроля со стороны руководства и возможного игнорирования существующей проблемы. Представленные стороной ответчика планы работы психолога, школы и другая документация говорит о формальном отношении к указанной проблеме и возможности повторных случаев суицида. Более того, после января 2021 года истец, находясь на дистанционном обучении, практически не получал знаний, не участвовал в классных уроках, педагоги не посещали его по месту проживания", - отразил в частом определении судья павлодарского городского суда.

Расследование уголовного дела по факту доведения до самоубийства уже закрывали, но после жалоб потерпевшей стороны в прокуратуру вновь открыли. На данный момент оно на дорасследовании.

Бекжан Алимов навсегда распрощался с военной специальностью и спортом. От полученных в ходе падения травм до сих пор не оправился. Говорит, колени полностью не разгибаются и периодически его настигают боли в ногах.