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ХК "Неман" Сегодня, 06:46
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Сегодня, 06:46
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Фото: ХК "Неман"

Бывший хоккеист сборной Казахстана назвал причину переезда в Россию

Главный тренер белорусского "Немана" уроженец Усть-Каменогорска Евгений Летов в интервью Grodnonews.by назвал причину переезда из Казахстана в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Это было время распада Советского Союза. Появилась возможность уехать в Россию вместе с нашим тренером и найти себя в команде мастеров. Тренер забрал с собой практически всех ребят моего возраста. Перебрались в Россию мы вместе с супругой. Тогда мне было 18 лет. А в 2001 году переехал в Беларусь", — сказал Летов, отвечая на вопрос журналиста о причинах миграции из Казахстана.

Отметим, что Евгений Летов является воспитанником усть-каменогорского "Торпедо". Он участвовал в юношеском чемпионате Азии и Океании 1994 года в составе казахстанской сборной.

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Сегодня, 06:46
225
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