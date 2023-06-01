Бывший хоккеист сборной Казахстана назвал причину переезда в Россию

Главный тренер белорусского "Немана" уроженец Усть-Каменогорска Евгений Летов в интервью Grodnonews.by назвал причину переезда из Казахстана в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



"Это было время распада Советского Союза. Появилась возможность уехать в Россию вместе с нашим тренером и найти себя в команде мастеров. Тренер забрал с собой практически всех ребят моего возраста. Перебрались в Россию мы вместе с супругой. Тогда мне было 18 лет. А в 2001 году переехал в Беларусь", — сказал Летов, отвечая на вопрос журналиста о причинах миграции из Казахстана.