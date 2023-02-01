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  • Бывший глава Минэкологии Сериккали Брекешев получил должность в "КазМунайГазе"
primeminister.kz Сегодня, 12:05
284
Сегодня, 12:05
284
Фото: primeminister.kz

Бывший глава Минэкологии Сериккали Брекешев получил должность в "КазМунайГазе"

Бывший министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев назначен заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда "Самрук-Казына". 

Как сообщили в фонде, в компании он займётся развитием газовых проектов.

Брекешев с сентября 2021 года по январь 2023 года занимал должность министра экологии, геологии и природных ресурсов.

В разные годы работал директором департамента технической политики, заместителем генерального директора по развитию ресурсной базы и технической политики в АО "КазТрансГаз"; директором департамента развития газовой промышленности в министерстве нефти и газа РК; занимал инженерно-технические позиции в АО "Мангистаумунайгаз" и ЗАО "Каракудукмунай".

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#назначение #КазМунайГаз
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:05
284
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