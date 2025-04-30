Антикоррупционной службой в совершении коррупционного преступления изобличён бывший руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Он, будучи директором Республиканской специализированной школы-интернат олимпийского резерва подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов питания.

24 апреля с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.