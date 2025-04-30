Бывший директор школы олимпийского резерва подозревается в коррупции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Антикоррупционной службой в совершении коррупционного преступления изобличён бывший руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Он, будучи директором Республиканской специализированной школы-интернат олимпийского резерва подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов питания.
24 апреля с санкции суда подозреваемый взят под стражу.
Расследование продолжается.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Самое читаемое
- Женщину убили в элитном ЖК в Атырау
- Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале
- Продлится до самой ночи: Костанайская область переживает аномальный ураган
- Ружьё принёс Шерзат – в суде показали видео допроса по резонансному делу
- "Я понял, что они идут добивать": в суде по делу Шерзата показали видео следственного эксперимента