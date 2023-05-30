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Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35
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Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе

В социальных сетях распространяется видео с экс-депутатом мажилиса Бекболатом Тлеуханом, передаёт BaigeNews.kz. На записи бывший мажилисмен поёт на чьей-то свадьбе. Видео опубликовал телеграм-канал Egov.press.

"Все быстро забыли про турецкого Бекболата Тлеухана, а мы нет. Его случайно заметили на каком-то мероприятии предположительно в Казахстане. Напоминаем, что он уехал из Казахстана до Январских событий, а затем уехал из Турции до землетрясений. Таков путь", - говорится в подписи к ролику.

Тлеухан нередко становится поводом для обсуждения в интернете. Осенью 2022 года экс-депутат, к тому времени проживавших в Стамбуле, появился в обществе молодой девушки. Выяснилось, что это его жена. Пользователи стали задаваться вопросом, что раньше у деятеля культуры была другая супруга. 

Сам Бекболат Тлеухан в одном из интервью как-то признавался в том, что у него 14 детей от трех жен.

"Самое главное, что я их люблю. Наверное, они меня тоже не ненавидят. Я отец всех этих детей. Но нельзя сказать, что я воспитываю их в покое и что они не будут ревновать", — заявил он.

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Сегодня, 13:35
181
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