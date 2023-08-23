Бывший член правления АО "КазТрансГазАймак" объявлен в розыск

Бывший член правления АО "КазТрансГазАймак" Руслан Сагымбеков объявлен в розыск, передаёт BaigeNews.kz.

Информационная карточка Сагымбекова доступна на портале органов правовой статистики и специальных учётов в разделе "розыск преступников".



Согласно представленной информации, бывший член правления АО "КазТрансГазАймак" находится в розыске уже 34 дня.



В розыск его объявил алматинский департамент экономических расследований агентства по финансовому мониторингу 20 июля. Инициатором является прокуратура.



Руслан Сагымбеков был управляющим директором АО "КазТрансГазАймак" с 2014 года. В 2016 году стал советником генерального директора и членом правления АО.