Бывший член правления АО "КазТрансГазАймак" объявлен в розыск
Сегодня, 19:40
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Сегодня, 19:40Сегодня, 19:40
132Фото: qamqor.gov.kz
Бывший член правления АО "КазТрансГазАймак" Руслан Сагымбеков объявлен в розыск, передаёт BaigeNews.kz.
Информационная карточка Сагымбекова доступна на портале органов правовой статистики и специальных учётов в разделе "розыск преступников".
Согласно представленной информации, бывший член правления АО "КазТрансГазАймак" находится в розыске уже 34 дня.
В розыск его объявил алматинский департамент экономических расследований агентства по финансовому мониторингу 20 июля. Инициатором является прокуратура.
Руслан Сагымбеков был управляющим директором АО "КазТрансГазАймак" с 2014 года. В 2016 году стал советником генерального директора и членом правления АО.
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