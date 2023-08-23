  • 23 Августа, 20:18
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Бывший член правления АО "КазТрансГазАймак" объявлен в розыск

Сегодня, 19:40
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qamqor.gov.kz Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40
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Фото: qamqor.gov.kz

Бывший член правления АО "КазТрансГазАймак" Руслан Сагымбеков объявлен в розыск, передаёт BaigeNews.kz.

Информационная карточка Сагымбекова доступна на портале органов правовой статистики и специальных учётов в разделе "розыск преступников".

Согласно представленной информации, бывший член правления АО "КазТрансГазАймак" находится в розыске уже 34 дня.

В розыск его объявил алматинский департамент экономических расследований агентства по финансовому мониторингу 20 июля. Инициатором является прокуратура.

Руслан Сагымбеков был управляющим директором АО "КазТрансГазАймак" с 2014 года. В 2016 году стал советником генерального директора и членом правления АО.

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