Бывший боксёр Astana Arlans за раунд уничтожил "Викинга"

Хорватский боксёр Филип Хргович выступил на вечере бокса в Джидде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хргович провел бой с австралийским супертяжем Марком Де Мори по прозвищу "Викинг". Этот поединок был запланирован на десять раундов, но закончился уже в первом: сначала Хргович отправил Де Море в тяжелый нокдаун, после чего продолжил его избивать — рефери вмешался и остановил бой.

Таким образом, Филип Хргович одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере, а Марк Де Мори потерпел четвертое поражение. Добавим, что Хргович является бывшим боксером "Astana Arlans" — по любителям в составе казахстанской команды он дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB).

Fillip Hrgovic not getting paid by the hour. Sharp shots to the head. Over and over again gets Hrgovic the victory. #Boxing #MMA #RiyadhSeason #DayOfReckoning #SaudiArabiapic.twitter.com/1fC4ZxbKKn