Бывший боксёр Astana Arlans за раунд уничтожил "Викинга"

Хорватский боксёр Филип Хргович выступил на вечере бокса в Джидде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хргович провел бой с австралийским супертяжем Марком Де Мори по прозвищу "Викинг". Этот поединок был запланирован на десять раундов, но закончился уже в первом: сначала Хргович отправил Де Море в тяжелый нокдаун, после чего продолжил его избивать — рефери вмешался и остановил бой.

Таким образом, Филип Хргович одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере, а Марк Де Мори потерпел четвертое поражение. Добавим, что Хргович является бывшим боксером "Astana Arlans" — по любителям в составе казахстанской команды он дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB).