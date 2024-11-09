Бывший аким Павлодара Ануар Кумпекеев стал акимом Кокшетау

В Кокшетау назначен новый аким. Им стал Ануар Кумпекеев, который пять лет назад возглавлял Павлодар, передаёт BaigeNews.kz.

"Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия городского маслихата акимом Кокшетау стал Ануар Каиргельдинович Кумпекеев. Представляя активу нового акима областного центра аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Ануар Кумпекеев является опытным руководителем, обладающий большими профессиональными качествами и организационными способностями", — говорится в сообщении пресс-службы акима области.

Марат Ахметжанов подчеркнул, что новому акиму предстоит активная работа по решению проблем в сферах жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и строительства. Также на сегодняшний день первоочередной задачей для акима города станет прохождение отопительного сезона и обеспечение горожан качественной питьевой водой.

"Предстоит большая работа по решению проблемных вопросов и реализации новых проектов. Поэтому от Вас потребуется не только оперативное принятие решений, но и самое главное все они должны быть эффективные", — сказал аким области.

Напомним, в августе этого года Ануар Кумпекеев был назначен на должность советника акима Акмолинской области. А в 2019 году покинул пост акима города Павлодара, перед этим получив выговор за неэффективное использование бюджетных средств от бывшего в то время акимом области Булата Бакауова. Пять лет назад в прессе и соцсетях разгорелся скандал, связанный с покупкой квартиры в элитном таун-хаусе за 50 млн бюджетных тенге, а затем и дорогой эбеновой мебели по цене однокомнатной квартиры.

Нужно отметить, что тогда, пять лет назад, из скандальной ситуации с квартирой акимат вышел с честью. Двухуровневые апартаменты просто разменяли на шесть однокомнатных и одну двухкомнатную квартиру в жилищном комплексе "Ирина". Заветные квадратные метры отдали сиротам, которые годами стояли в очереди на получение жилья. Ключи от квартир новосёлам вручил сам Ануар Кумкекеев.