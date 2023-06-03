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  • Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве
t.me/elitarnews Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48
289
Фото: t.me/elitarnews

Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве

В социальные сети просочилась информация о том, что задержаны следователь ДП города Шымкента  и начальник отдела дознания Абайского районного отделения полиции, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции подтвердили информацию о задержаниях и дали официальный комментарий.

"В ходе проведения совместных оперативных мероприятий 2 июня сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП города Шымкента задержаны бывший следователь и начальник дознания Абайского РУП.  Они подозреваются в мошенничестве. Проводится досудебное расследование", — говорится в сообщении официального Telegram-канала МВД РК.

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Сегодня, 13:48
289
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