Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве

Фото: t.me/elitarnews

В социальные сети просочилась информация о том, что задержаны следователь ДП города Шымкента и начальник отдела дознания Абайского районного отделения полиции, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции подтвердили информацию о задержаниях и дали официальный комментарий.