"Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат

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Депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев сегодня в парламенте сделал громкое заявление. По его словам, в шести регионах Казахстана по программе "Арт-спорт" детей тренировали бывшие организаторы притонов и секс-работницы, передаёт BaigeNews.kz.

"По всей стране зафиксировано 20 случаев, когда детей тренировали люди, имевшие судимость за создание притонов. Как так получилось, что мы доверили работу с детьми людям с уголовной историей? Куда смотрели госорганы? Работали ли с ребятами психологи? Как мы должны объяснить детям, что их обучали бывшие преступники?", - возмутился Сарсенгалиев.

Старший прокурор службы защиты общественных интересов Генпрокуратуры Дулат Аширбеков сообщил, что в стране было вынесено 38 актов с предписаниями, а 43 должностных лица были привлечены к ответственности.

"Замминистра культуры и спорта ушел с должности по собственному желанию. Был освобожден глава комитета Минкультуры по этим фактам", – сообщил Аширбеков.

Он также заявил, что факты, когда по программе "Арт-спорт" работали экс-сутенёры и секс-работницы, зарегистрированы в Алматы (больше всего фактов), Шымкенте, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Караганде.