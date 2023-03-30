Бывшей павлодарской чиновнице вынесли ещё один приговор

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Бывшему заместителю руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Павлодарской области Жанар Алтыбаевой вынесли ещё один приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

В Павлодарском городском суде №2 сообщили, что экс-чиновницу вместе с предпринимателем признали виновными в растрате почти девяти миллионов тенге. Они на 8,93 миллиона тенге закупили сотовые телефоны для инвалидов, которые не соответствовали техническим спецификациям, в частности, таким, как наличие двух SIM-карт и 4G.

В итоге суд вынес приговор по статье189 части 3 пункту 1 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере". С учётом ранее вынесенных приговоров бывшую чиновницу лишили свободы на девять лет, предпринимателя – на семь. Осуждённые вину не признали. Приговор в законную силу не вступил.

К слову, Жанар Алтыбаеву в конце 2021 года приговорили к лишению свободы на семь лет за получение взяток.