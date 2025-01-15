Экс-президента Туркменистана, действующего председателя Халк Маслахаты (Верхняя палата Парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова публично назвали Отцом нации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Turkmen News.

Это сделал вице-премьер правительства, министр иностранных дел Рашид Мередов на прошедшем 9 января заседании с участием председателя Парламента и членов Кабинета министров этой страны.

В сообщении говорится, что Мередов подчеркнул важность проводимого заседания оргкомитета, посвященного мероприятиям по случаю 30-й годовщины нейтралитета Туркменистана и объявления Генассамблеей ООН 2025 года "Международным годом мира и доверия". В выступлении министра экс-президент впервые был публично назван отцом нации. Заседание транслировалось по государственному телевидению, а подробный отчет с упоминанием нового статуса опубликовало госинформагентство Туркменистана.

По мнению наблюдателей в Ашхабаде, новое обращение к Гурбангулы Бердымухамедову, скорее всего, станет его очередным официальным титулом. Сейчас все государственные СМИ обязаны в своих телепрограммах и публикациях называть его аркадагом (покровителем) и национальным лидером туркменского народа. При этом к титулу аркадаг часто добавляются другие определения: герой-аркадаг, наш милосердный аркадаг, наш герой ученый аркадаг и другие.

Напомним, ранее Токаев и Бердымухамедов приняли Декларацию об укреплении дружбы между Казахстаном и Туркменистаном.