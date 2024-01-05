Бывший президент алматинского аэропорта похитил авиатопливо почти на 1 млрд долларов

Экс-президенту Международного аэропорта Алматы Айболу Бекмухамбетову и бышему начальнику службы ГСМ Куанышу Тумышеву вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz.

Айбола Бекмухамбетова и Куаныша Тумышева обвинили в присвоении и хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, с 2016 года они реализовали схему хищения денежных средств, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО "TA" за заправку воздушных судов.

Бекмухамбетов поручил Тумышеву составлять по два разных расходных ордера по топливу при заправке воздушных судов авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Один ордер с указанием фактического объёма заправленного топлива передавался экипажу воздушного судна. По нему авиакомпания производила расчет с ТОО "TA". Во втором ордере объём занижали на пять тонн. Авиакомпания перечисляла ТОО "ТА" денежные средства за фактически залитый объем авиатоплива, а ТОО оплачивала аэропорту за заниженный объем.

Разницу в авиатопливе списывали, как якобы израсходованную на реактивные двигатели ветровых машин, выезжавших на продувку взлетно-посадочных полос и стоянки воздушных судов. Остававшиеся на счетах ТОО из-за разницы в объёмах авиатоплива деньги выводились тайно.

В схему были вовлечены советник и водитель Бекмухамбетова, но они ничего не знали – просто передавали руководителю выведенные ранее деньги.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, ущерб от преступных действий за период с начала 2016 года по июнь 2018 года составил более одного миллиона 250 тысяч долларов (411,6 миллиона тенге). Айбол Бекмухамбетов и Куаныш Тумышев присвоили себе в общей сумме 913 165 долларов.

Суд приговорил каждого из них к лишению свободы на восемь лет с лишением права занимать руководящие должности и связанные с материальной ответственностью в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск. С осуждённых взыскали материальный ущерб в размере 913 165 долларов (417 891 698 тенге).