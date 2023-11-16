Бывшему директору Басаманского лесхоза наказание сменили на реальный срок

Бывшему директору Басаманского лесхоза Асхату Жакашеву изменили наказание с ограничения на лишение свободы сроком на 4,5 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Коллегия суда Костанайской области пересмотрела дело Асхата Жакашева и решила, что бывший директор Басаманского лесхоза злоупотреблял должностными полномочиями. Его признали виновным по статье 361 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

За гражданскими истцами-потерпевшими признано право на удовлетворение иска. Вопрос о его размере передан на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

Отмечается, что Асхата Жакашева уже судили. За то, что с 2020 по сентябрь 2022 года он, будучи директором лесхоза, использовал служебное положение, в частности за 15 миллионов тенге позволил частникам в пожароопасный период заготавливать лес без разрешительных документов, его признали виновным, в уголовном суде №2 ему назначили четыре года ограничения свободы и отпустили из-под стражи.