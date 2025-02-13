Бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров попал под суд в Астане. С ним произошел неприятный инцидент, передает BaigeNews.kz.

По данным Судебного кабинета, Ержан Бабакумаров в 3:15 ночи 29 января ехал на своем внедорожнике Toyota Land Crusier Prado по улице Толебаева и нарушил правила дорожного движения. Его сразу остановили полицейские.

Медосвидетельствование показало, что за рулем бывший чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд отправил Бабакумарова под арест на 15 суток. Его также лишили водительских прав на семь лет.

Напомним, Ержан Бабакумаров был заместителем акима Алматы с 2019 по 2022 годы.