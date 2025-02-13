Бывшего замакима Алматы арестовали за пьяную езду
Его лишили водительских прав.
Сегодня, 18:24
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Сегодня, 18:24Сегодня, 18:24
128Фото: primeminister.kz
Бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров попал под суд в Астане. С ним произошел неприятный инцидент, передает BaigeNews.kz.
По данным Судебного кабинета, Ержан Бабакумаров в 3:15 ночи 29 января ехал на своем внедорожнике Toyota Land Crusier Prado по улице Толебаева и нарушил правила дорожного движения. Его сразу остановили полицейские.
Медосвидетельствование показало, что за рулем бывший чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Суд отправил Бабакумарова под арест на 15 суток. Его также лишили водительских прав на семь лет.
Напомним, Ержан Бабакумаров был заместителем акима Алматы с 2019 по 2022 годы.
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