Тимур Садвакасов задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Узбекистан. По имеющейся информации, Садвакасов водворён в следственный изолятор.

Совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы для экстрадиции бывшего замакима Актау из Узбекистана.

Напомним, что Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере. В июле 2023 года он и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении "Обуховское" – Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнёров Долгалева В.И.

После получения первой части взятки в сумме 90 миллионов тенге Садвакасов и Курманбаев присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили.

Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.