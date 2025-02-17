Бывшего замакима Актау задержали в Узбекистане
Он пытался скрыться от правосудия.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Тимур Садвакасов задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Узбекистан. По имеющейся информации, Садвакасов водворён в следственный изолятор.
Совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы для экстрадиции бывшего замакима Актау из Узбекистана.
Напомним, что Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере. В июле 2023 года он и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении "Обуховское" – Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнёров Долгалева В.И.
После получения первой части взятки в сумме 90 миллионов тенге Садвакасов и Курманбаев присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили.
Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.
Самое читаемое
- Арестованные по делу Шерзата празднуют в ИВС: видео прокомментировали в полиции
- Димаш и китайская певица Гун Линна решились на уникальный музыкальный эксперимент
- "Бежали как потерпевшие": потолок торгового центра обрушился в Экибастузе
- Неизвестные устроили потоп в селе Алматинской области
- Пожар повышенного ранга опасности тушат в Алматы