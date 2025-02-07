Бывшего замакима Актау объявили в розыск
Экс-чиновника ищет Агентство по финмониторингу.
Сегодня, 12:02
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Сегодня, 12:02Сегодня, 12:02
172Фото: tumba.kz
Бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова объявили в розыск, передаёт BaigeNews.kz.
Объявление появилось на сайте Портала органов правовой статистики и специальных учетов.
Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области ищет Тимура Садвакасова за подстрекательство к даче взятки и мошенничество в рамках уголовного дела о незаконной добыче полезных ископаемых.
Напомним, в декабре 2024 года суд оправдал всех фигурантов этого дела, включая Садвакасова. Однако позже прокуратура подала апелляцию. Уголовное дело возобновили, и в отношении оправданных суд избрал меру в виде содержания под стражей.
Тимур Садвакасов занимал должность заместителя акима города Актау с февраля 2019 года.
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