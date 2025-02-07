  • 7 Февраля, 12:59
  • BAIGENEWS

Бывшего замакима Актау объявили в розыск

Экс-чиновника ищет Агентство по финмониторингу.

Сегодня, 12:02
АВТОР
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tumba.kz Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: tumba.kz

Бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова объявили в розыск, передаёт BaigeNews.kz.

Объявление появилось на сайте Портала органов правовой статистики и специальных учетов.

Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области ищет Тимура Садвакасова за подстрекательство к даче взятки и мошенничество в рамках уголовного дела о незаконной добыче полезных ископаемых.

Напомним, в декабре 2024 года суд оправдал всех фигурантов этого дела, включая Садвакасова. Однако позже прокуратура подала апелляцию. Уголовное дело возобновили, и в отношении оправданных суд избрал меру в виде содержания под стражей.

Тимур Садвакасов занимал должность заместителя акима города Актау с февраля 2019 года.

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