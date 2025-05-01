Прокуратура Южной Кореи предъявила новые обвинения бывшему президенту Юну Сок Ёлю в злоупотреблении властью. Это уже второе уголовное дело против политика, ранее лишённого полномочий и находящегося под судом по делу о мятеже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap.

Как уточнили в специальной следственной группе, Юн обвинён без заключения под стражу в злоупотреблении полномочиями и препятствовании деятельности государственных институтов. По версии следствия, 3 декабря прошлого года он приказал военным и полиции блокировать здание Национального собрания, чтобы сорвать голосование по его инициативе о введении военного положения.

Первое обвинение в подстрекательстве к мятежу было предъявлено 26 января — Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому предъявили такое обвинение в условиях содержания под стражей. Однако на тот момент прокуратура не выдвигала дополнительных обвинений, ссылаясь на президентский иммунитет. Новое дело стало возможным после того, как Конституционный суд страны в апреле снял с Юна полномочия.

Представитель прокуратуры заявил, что у следствия есть достаточные доказательства злоупотребления властью.

Обвинение просит объединить оба дела — о мятеже и злоупотреблении полномочиями — в рамках одного судебного процесса в Центральном окружном суде Сеула.

Юна Сок Ёля также обвиняют в сговоре с экс-министром обороны Ким Ён Хёном и другими высокопоставленными чиновниками с целью насильственного захвата власти. По данным следствия, 3 декабря 2023 года он инициировал незаконное введение чрезвычайного положения без наличия признаков войны, вооружённого конфликта или иного национального кризиса. Военные силы были направлены к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать против указа.