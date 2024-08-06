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Бывшего контролёра учреждения УИС подозревают в изнасиловании в Туркестанской области

Сегодня, 19:46
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
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Фото: baigenews.kz

Двух сестёр, одна из которых несовершеннолетняя, изнасиловали в Туркестанской области. В преступлении подозревают бывшего контролёра учреждения УИС, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся стало известно из обращения в фонд "Не молчи". Человек, представившийся сотрудником больницы сообщил, что в клинику доставили двух девушек, старшей 21 год, младшей - 15, наглотавшихся таблеток. Якобы некий мужчина изнасиловал их и снял это на видео, а после стал угрожать, что распространит ролик в Интернете.

 
 
 
 
 
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Публикация от Фонд #НеМолчиKZ | #МыНеМолчим (@nemolchikz_official)

В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.

"Проводятся следственные мероприятия. Один из подозреваемых является бывшим контролёром учреждения УИС", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

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