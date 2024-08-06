Бывшего контролёра учреждения УИС подозревают в изнасиловании в Туркестанской области
Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
91Фото: baigenews.kz
Двух сестёр, одна из которых несовершеннолетняя, изнасиловали в Туркестанской области. В преступлении подозревают бывшего контролёра учреждения УИС, передаёт BaigeNews.kz.
О случившемся стало известно из обращения в фонд "Не молчи". Человек, представившийся сотрудником больницы сообщил, что в клинику доставили двух девушек, старшей 21 год, младшей - 15, наглотавшихся таблеток. Якобы некий мужчина изнасиловал их и снял это на видео, а после стал угрожать, что распространит ролик в Интернете.
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В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.
"Проводятся следственные мероприятия. Один из подозреваемых является бывшим контролёром учреждения УИС", - сообщили в пресс-службе ДП региона.
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