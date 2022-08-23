Бывшего главу управления спорта Алматы подозревают в хищениях

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Должностных лиц управления спорта Алматы подозревают в хищении более 360 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение антикоррупционной службы.

"Антикоррупционной службой по Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта Алматы и его подчинённые по предварительному сговору с директором ТОО похитили бюджетные средства на сумму 369 миллионов тенге путём оформления фиктивных договоров на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованного перечисления денежных средств на банковские счета родственников директора ТОО", – говорится в сообщении Антикора.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее к 3,5 годам ограничения свободы за хищение бюджетных денег, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов в Экибастузе, приговорили руководителя общественных объединений. С 2019 по 2022 годы общественные объединения "Новая жизнь 2030" и "Сердечное тепло - Жүрек жылуы" заключали фиктивные сделки с акиматом города, но фактически никаких услуг не оказывали.