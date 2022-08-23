Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Бывшего главу управления спорта Алматы подозревают в хищениях
pixabay.com Сегодня, 13:38
268
Фото: pixabay.com

Бывшего главу управления спорта Алматы подозревают в хищениях

Должностных лиц управления спорта Алматы подозревают в хищении более 360 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение антикоррупционной службы.

"Антикоррупционной службой по Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта Алматы и его подчинённые по предварительному сговору с директором ТОО похитили бюджетные средства на сумму 369 миллионов тенге путём оформления фиктивных договоров на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованного перечисления денежных средств на банковские счета родственников директора ТОО", – говорится в сообщении Антикора.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее к 3,5 годам ограничения свободы за хищение бюджетных денег, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов в Экибастузе, приговорили руководителя общественных объединений. С 2019 по 2022 годы общественные объединения "Новая жизнь 2030" и "Сердечное тепло - Жүрек жылуы" заключали фиктивные сделки с акиматом города, но фактически никаких услуг не оказывали. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Антикоррупционная служба #хищение #Коррупция #спорт
Сегодня, 13:38
268
Журналист

Рекомендуем

Наверх