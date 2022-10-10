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Baigenews.kz Сегодня, 12:33
490
Фото: Baigenews.kz

Бывшего главу "Алматыэлектротранс" арестовали на два месяца

В Алматы на два месяца арестовали недавно назначенного директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"30 сентября текущего года в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

В пресс-службе Антикора также сообщили, что стало поводом для проверки в муниципальном автопарке Алматы.

"Департаментом Антикоррупционной службы по Алматы изобличён генеральный директор ТОО "АлматыЭнергоТранс" в получении взятки в сумме 150 тысяч долларов США от представителя субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ и перечислении денежных средств по ранее заключённым договорам", - уточняется в сообщении.

Напомним, в конце сентября Бекмырзу Игенбердиева отстранили от работы в связи с началом расследования в ТОО "Алматыэлектротранс". Ранее он занимал пост председателя правления компании CTS, отвечающей за работу общественного транспорта в Астане.

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#расследование #арест #Алматы
Журналист
Сегодня, 12:33
490
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