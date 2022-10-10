Бывшего главу "Алматыэлектротранс" арестовали на два месяца

Фото: Baigenews.kz

В Алматы на два месяца арестовали недавно назначенного директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"30 сентября текущего года в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

В пресс-службе Антикора также сообщили, что стало поводом для проверки в муниципальном автопарке Алматы.

"Департаментом Антикоррупционной службы по Алматы изобличён генеральный директор ТОО "АлматыЭнергоТранс" в получении взятки в сумме 150 тысяч долларов США от представителя субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ и перечислении денежных средств по ранее заключённым договорам", - уточняется в сообщении.

Напомним, в конце сентября Бекмырзу Игенбердиева отстранили от работы в связи с началом расследования в ТОО "Алматыэлектротранс". Ранее он занимал пост председателя правления компании CTS, отвечающей за работу общественного транспорта в Астане.