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  • Бывшего главреда оппозиционного Телеграм-канала в Беларуси помиловали после строгого приговора
belta.by Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47
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Фото: belta.by

Бывшего главреда оппозиционного Телеграм-канала в Беларуси помиловали после строгого приговора

В Беларуси помиловали Романа Протасевича, осуждённого на восемь лет за публичные призывы к захвату власти, актам терроризма и оскорбления президента, передаёт BaigeNews.kz со сылкой на БЕЛТА.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость. Безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение", - сказал Роман Протасевич.

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Сегодня, 17:47
327
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