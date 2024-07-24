Бывшего директора завода в Петропавловске осудили на 11 лет тюрьмы

Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передаёт BaigeNews.

Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также в отношении предпринимателя, осуществлявшего поставку двигателей и гироблоков в рамках государственного оборонного заказа расследовалось АФМ.

Установлено, что в 2022 году завод получил заказ от Министерства обороны на ремонт военной техники, при выполнении которого заключен договор с индивидуальным предпринимателем на поставку запасных частей на общую сумму 283,3 млн тенге.

За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство гендиректором при исполнении договора, через исполнительного директора от предпринимателя получена взятка в сумме 100 тыс. долларов США (45 млн тенге).

Судом бывший гендиректор завода за получение взятки в особо крупном размере приговорен к 11 годам лишения свободы, исполнительный директор за посредничество во взяточничестве – к четырем годам лишения свободы.

Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях.