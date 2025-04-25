Бывшего бойца UFC приговорили к 15 годам лишения свободы
Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59Сегодня, 18:59
155Фото: pxhere.com/Иллюстративное фото
Бывшему бойцу UFC Пьетро Менге вынесли тюремный приговор в виде лишения свободы на 15 лет. Его арестовали в январе 2024 года за участие в организованной преступной группировке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Спортсмен вину признал.
Менга пришёл в UFC в 2017 году, но не провёл ни одного поединка в американском промоушене. 37-летний англичанин должен был провести бой с американцем Тимом Эллиоттом, но не смог уложиться в вес. После этого он покинул UFC.
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