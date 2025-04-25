Спортсмен вину признал.

Менга пришёл в UFC в 2017 году, но не провёл ни одного поединка в американском промоушене. 37-летний англичанин должен был провести бой с американцем Тимом Эллиоттом, но не смог уложиться в вес. После этого он покинул UFC.