Бывшего акима осудили по делу о затоплении села в Акмолинской области
Cуд назначил бывшему акиму 1,5 года ограничения свободы с пробационным контролем.
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В Атбасаре вынесен приговор бывшему акиму Сергеевского сельского округа, признанному виновным в халатности, повлекшей тяжкие последствия, передаёт BaigeNews.kz. Из-за бездействия чиновника, не выполнившего указания по укреплению дамбы, произошло её разрушение, в результате чего в селе Самарка были затоплены 19 жилых домов. Пострадавшим выплатили компенсации на общую сумму 8 миллионов тенге.
Суд установил, что несмотря на предупреждения от Есильской бассейновой инспекции и Комиссии по ЧС, К. не обеспечил своевременный пропуск паводковых вод, что привело к прорыву плотины. Давление воды стало критическим и вызвало разрушения, нанеся крупный ущерб государству и жителям села.
С учётом смягчающих обстоятельств - наличия малолетних детей и того, что преступление было совершено впервые и по неосторожности, - суд назначил бывшему акиму 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с пробационным контролем. Кроме того, К. лишён права занимать государственные должности.
Гражданский иск о возмещении ущерба будет рассмотрен отдельно. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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