В Атбасаре вынесен приговор бывшему акиму Сергеевского сельского округа, признанному виновным в халатности, повлекшей тяжкие последствия, передаёт BaigeNews.kz. Из-за бездействия чиновника, не выполнившего указания по укреплению дамбы, произошло её разрушение, в результате чего в селе Самарка были затоплены 19 жилых домов. Пострадавшим выплатили компенсации на общую сумму 8 миллионов тенге.

Суд установил, что несмотря на предупреждения от Есильской бассейновой инспекции и Комиссии по ЧС, К. не обеспечил своевременный пропуск паводковых вод, что привело к прорыву плотины. Давление воды стало критическим и вызвало разрушения, нанеся крупный ущерб государству и жителям села.

С учётом смягчающих обстоятельств - наличия малолетних детей и того, что преступление было совершено впервые и по неосторожности, - суд назначил бывшему акиму 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с пробационным контролем. Кроме того, К. лишён права занимать государственные должности.

Гражданский иск о возмещении ущерба будет рассмотрен отдельно. Приговор суда пока не вступил в законную силу.