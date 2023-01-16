Бывшее руководство рынка "Алтын Орда" объявили в международной розыск

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Полиция Алматинской области разыскивает членов бывшего руководства рынка "Алтын Орда", передает BaigeNews.kz. На портале органов правовой статистики и специальных учетов Qamqor опубликованы объявления о розыске.

Данияр Абдигапаров - 1982 года рождения, Жумадин Патов - 1982 года рождения, Канат Жакаев - 1984 года рождения и Айдос Нуркалиев - 1986 года рождения. Всем им инкриминируют статью 190 Уголовного Кодекса РК "Мошенничество".

В международный розыск их объявил отдел полиции Карасайского района ДП Алматинской области, инициатор - МВД РК.

Ранее Комитет госдоходов выявил ряд налоговых нарушений на рынке "Алтын Орда". По результатам проверки в адрес ТОО "KURYLYS LTD" и ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 миллиарда тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 миллиарда тенге.