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informburo.kz Сегодня, 10:51
353
Сегодня, 10:51
353
Фото: informburo.kz

Бывшее руководство рынка "Алтын Орда" объявили в международной розыск

Полиция Алматинской области разыскивает членов бывшего руководства рынка "Алтын Орда", передает BaigeNews.kz. На портале органов правовой статистики и специальных учетов Qamqor опубликованы объявления о розыске. 

Данияр Абдигапаров - 1982 года рождения, Жумадин Патов - 1982 года рождения, Канат Жакаев - 1984 года рождения и Айдос Нуркалиев - 1986 года рождения. Всем им инкриминируют статью 190 Уголовного Кодекса РК "Мошенничество".  

В международный розыск их объявил отдел полиции Карасайского района ДП Алматинской области, инициатор - МВД РК.

Ранее Комитет госдоходов выявил ряд налоговых нарушений на рынке "Алтын Орда". По результатам проверки в адрес ТОО "KURYLYS LTD" и ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 миллиарда тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 миллиарда тенге. 

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#розыск #мошенник #Алтын Орда
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:51
353
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