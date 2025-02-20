Прокуратурой Медеуского района выявлены факты незаконной реализации имущества "Казахского национального педагогического университета имени Абая", передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на нехватку учебной и жилой площади, бывшее руководство университета незаконно, без проведения торгов и оценки реализовало частным лицам два учебных корпуса общей площадью более 1500 квадратных метров.

При этом одно из зданий в последующем несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение.

Помимо этого, под видом совместного развития спорта третьим лицам на 10 лет передан спортивный стадион, площадью свыше 5 га, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

На протяжении 5 лет футбольное поле использовалось в коммерческих целях, а 16 тысяч студентов не имели возможность полноценно заниматься физкультурой и проводить спортивные мероприятия.

По актам надзора прокуратуры Медеуского района вступившими в законную силу решениями суда, объекты имущества возвращены национальному университету.