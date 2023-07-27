  • 27 Июля, 11:28
  • BAIGENEWS

Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 10:40
262
Сегодня, 10:40
262
Фото: polisia.kz

Бывшая медсестра делала закладки в Шымкенте

Бывшую медсестру поймали на закладке наркотиков в Шымкенте, передает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативных мероприятий задержали девушку, которая занималась закладкой психотропных веществ на территории города.

Выехавшая на "работу" автоледи, заметив полицейских, поспешила избавиться от наркосвертка и бросила его под свою припаркованную машину.   

В свертке оперативники нашли 20 разовых доз “синтетики”. Кроме того, при проверке в салоне автомобиля задержанной обнаружен еще один маленький рулон с гашишем.

Вместе с тем, под ковриком на полу транспорта найден складной нож, предположительно для копания тайников.

Факт следователи зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК. Выяснилось, что закладчица только недавно работала медсестрой.

Сейчас по данному факту Енбекшинским РУП проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:40
262
Поделитесь:
Наверх