Бывшая бортпроводница стала президентом авиакомпании

Авиакомпания Japan Airlines впервые назначила на пост президента женщину. Это неожиданный шаг для одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Русскую службу новостей Би-би-си".

Мицуко Тоттори 1 апреля сменит на посту президента Юдзи Акасаку, который займёт место председателя совета директоров — высшую должность в компании. Перемены в руководстве произошли всего через две недели после столкновения лайнера Airbus A350 с самолётом береговой охраны в токийском аэропорту Ханеда. В результате инцидента все 379 пассажиров и членов экипажа A350 были успешно эвакуированы. В другом самолете погибли пять человек.

Мицуко Тоттори начала работать бортпроводницей в компании в 1985 году и за последние десятилетия сделала блестящую карьеру. По её словам, занятый ею столь высокий пост должен вдохновить на карьерный рост и других женщин.

Несмотря на некоторые сдвиги в этой области пока мало кто из крупных перевозчиков может похвастаться женщинами на высоких руководящих постах.

Как показал опрос сайта FlightGlobal, на конец 2022 года во главе 100 ведущих авиалиний мира стояло 12 женщин, на шесть больше, чем в предыдущем году.

В начале этого месяца к ним присоединилась Джоанна Герати, которая заняла пост исполнительного директора JetBlue Airways, став первой женщиной во главе крупной американской авиакомпании.

