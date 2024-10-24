Бюст Абая Кунанбаева открыли в Татарстане

В столице Татарстана состоялась торжественная церемония открытия бюста великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло в рамках рабочего визита Президента Казахстана в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

В торжественной церемонии приняли участие министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, генеральный консул РК в Казани Ерлан Искаков, председатель союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин, а также общественность города и представители национально-культурной автономии казахов.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева назвала открытие памятника в Казани наглядным примером вечной дружбы, взаимного понимания и духовного родства между народами.

"Весьма символично, что сегодняшнее событие проходит в рамках саммита содружества государств – БРИКС. Это, несомненно, придаёт ему особый колорит, укрепляя и углубляя культурные связи между нашими странами. Мир Абая – это не просто духовное богатство всех тюркских народов. Это по истине достояние всемирного наследия! Пусть крепнет дружба и развивается культурное взаимообогащение между нашими народами", - сказала в своем выступлении Аида Балаева.

Памятник установлен в Казани на пересечении улиц Назарбаева и Качалова. Автор бюста - скульптор, член союза художников Казахстана Нурбол Калиев.

"Отрадно, что развивая дружбу с Россией, Казахстан проявляет искренний интерес к Татарстану и нашей культуре. Не случайно, что бюст Абая установлен именно в этом сквере, рядом со скульптурой "Тайказан", символизирующей гостеприимство, которая была передана Казахстаном в дар Казани в 2018 году. В России чтят и помнят великого казахского поэта. В столице нашего государства установлен памятник, а в ряде российских городов имеются улицы, названные именем Абая Кунанбаева. Сегодняшнее мероприятие является результатом многолетних плодотворных деловых и культурных связей, в которых важнейшее место занимает духовное единство казахского и татарского народа", - сказала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Торжественное мероприятие завершилось церемонией возложения цветов к памятнику казахского поэта.