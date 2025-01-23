По поручению президента Казахстана приоритетными задачами правительства являются всесторонняя социальная поддержка граждан и улучшение качества жизни населения. Этим направлениям уделяется пристальное внимание при планировании и исполнении бюджета. В 2025 году правительством предусмотрено увеличение финансирования по статьям, связанным с развитием человеческого капитала, социальной сферой и программами по повышению качества жизни граждан, передаёт BaigeNews.kz.



Расходы республиканского бюджета в 2025 году составляют 25,8 триллиона тенге. В частности, расходы на социальную сферу в этом году увеличены до 9,6 триллиона тенге, что составляет 37,2% от общего объёма расходов. На поддержку регионов выделено 7,7 триллиона тенге (29,8%); на развитие реального сектора экономики – 2,2 триллиона тенге (8,5%); прочие расходы — 3,4 триллиона тенге (13,3%).

В 2024 году расходы республиканского бюджета составили 23,6 триллиона тенге. На социальную сферу было направлено порядка 8,8 триллиона тенге (37,3% от общего объёма). Особое внимание было уделено регионам страны. Для их поддержки правительство направило 7,1 триллиона тенге в виде субвенций, целевых трансфертов на развитие и целевых текущих трансфертов. Кроме того, на развитие реального сектора экономики в 2024 году было направлено 2,2 триллиона тенге (9,3%); прочие расходы составили 3,4 триллиона тенге (14,3%).

Увеличение общегосударственных расходов в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано с запланированным резервом на неотложные затраты, ЧС, а также расходами на выполнение долгосрочных финансовых обязательств.