Бюджетные расходы на медицину увеличат в Казахстане

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Расходы на медицину из бюджета, запланированные на 2022 год, будут увеличены. Это связано с тем, что со стороны населения существенно выросли потребности как на стационарную, так и на стационарозамещающую помощь, сообщают в Министерстве здравоохранения РК, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Минздрава.

“Предусмотрены дополнительные средства с увеличением годовых бюджетов на шесть процентов для стационарной помощи в рамках ГОБМП и на девять процентов по ОСМС. Стационарозамещающей помощи добавят по два процента в ГОБМП и 3,5 процента в ОСМС”, — пояснили в министерстве здравоохранения.

Также в ведомстве отметили, что выбор поставщиков, равно как и объёмы размещения медуслуг среди них (за счёт фонда или администраторов бюджетных программ), зависят от решения региональных комиссий, в состав которых входят представители филиалов фонда, областных управлений здравоохранения, Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" и неправительственных организаций.

По данным Минздрава общий бюджет, предусмотренный в ГОБМП и ОСМС на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи, включая услуги сельскому населению, вырос с 2019 года более чем в 1,6 раза. Сейчас он составляет 589 миллиардов тенге.