Бюджет программы ипотечного кредитования для молодёжи увеличат в Казахстане

Фото: strategy2050.kz

Молодым специалистам важно оказывать поддержку в приобретении жилья, подчеркнул глава государства, выступая на встрече с общественностью Карагандинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Он отметил, что в регионе действует программа льготной ипотеки для молодёжи:

первоначальный взнос - 10 процентов от стоимости жилья;

срок кредита на 19 лет;

сумма займа - до 20 миллионов тенге;

процентная ставка - пять процентов.

Эту ипотеку могут получить учителя, врачи, работники культуры, спорта и социальной сферы, журналисты и преподаватели вузов. В этом году выдано 75 кредитов.