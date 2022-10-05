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  • Бюджет программы ипотечного кредитования для молодёжи увеличат в Казахстане
strategy2050.kz Сегодня, 12:30
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Фото: strategy2050.kz

Бюджет программы ипотечного кредитования для молодёжи увеличат в Казахстане

Молодым специалистам важно оказывать поддержку в приобретении жилья, подчеркнул глава государства, выступая на встрече с общественностью Карагандинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Он отметил, что в регионе действует программа льготной ипотеки для молодёжи:

  • первоначальный взнос - 10 процентов от стоимости жилья;
  • срок кредита на 19 лет;
  • сумма займа - до 20 миллионов тенге;
  • процентная ставка - пять процентов.

Эту ипотеку могут получить учителя, врачи, работники культуры, спорта и социальной сферы, журналисты и преподаватели вузов. В этом году выдано 75 кредитов.

“Необходимо увеличить бюджет программы и увеличить количество льготных кредитов”, - сказал Касым-Жомарт Токаев, добавив, что такая практика должна быть в каждом регионе.

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Журналист
Сегодня, 12:30
110
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