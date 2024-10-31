Бюджет народного участия: как изменился проспект Абая в Алматы

В Алматы завершено обновление аллеи на проспекте Абая — и это отличный пример того, как идеи горожан могут изменить облик нашего города. Проект реализован по программе "Бюджет народного участия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.

Выполнены следующие работы:

проложено 7810 м² новой брусчатки и почти 5 км поребрика для комфортных прогулок;

высажен газон площадью 21 000 м² и 2500 кустарников для зелени и свежести;

водопровод протяженностью 10 800 метров обеспечивает полив зеленых насаждений;

установлены 110 урн и 150 фонарей — теперь аллея безопасна и уютна даже вечером.