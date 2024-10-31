Бюджет народного участия: как изменился проспект Абая в Алматы
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
148Фото: акимат г. Алматы
В Алматы завершено обновление аллеи на проспекте Абая — и это отличный пример того, как идеи горожан могут изменить облик нашего города. Проект реализован по программе "Бюджет народного участия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.
Выполнены следующие работы:
- проложено 7810 м² новой брусчатки и почти 5 км поребрика для комфортных прогулок;
- высажен газон площадью 21 000 м² и 2500 кустарников для зелени и свежести;
- водопровод протяженностью 10 800 метров обеспечивает полив зеленых насаждений;
- установлены 110 урн и 150 фонарей — теперь аллея безопасна и уютна даже вечером.
"Для отдыха вдоль аллеи разместили качели, необычные скамейки, перголы и даже "одуванчиковые" лавочки. Здесь каждый — от студентов до семей с детьми — найдет уютное место, чтобы провести время", - проинформировали в акимате Алматы.