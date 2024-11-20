Бюджет Кызылординской области за два года увеличился в два раза

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев сообщил, что в социально-экономическом развитии Кызылординской области произошёл рост по многим показателям. Отмечено, что регион стал лидером среди регионов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день благодаря особой поддержке Президента, Правительства бюджет области превысил 744 млрд тенге. Два года назад он составлял 364 млрд тенге. Рост составил 204,4%. 55,4% бюджета направлено на социальную сферу. Бюджет развития области за последние два года увеличился в 3,6 раза", - сказал аким.

По итогам 10 месяцев текущего года отмечен рост социально-экономического развития области. В частности, объём промышленного производства вырос на 0,8%, обрабатывающей промышленности - на 22,8%, сельского хозяйства - на 3%, объём строительных работ - на 50%, жилья - на 7,4%, транспорта - на 3,5%, торговли - на 6,5%.

В этом году в обрабатывающей промышленности запланировано реализовать 13 проектов на 10 млрд 700 млн тенге. На сегодняшний день введено в эксплуатацию девять проектов.

Ведется работа по диверсификации экономики региона через развитие обрабатывающей промышленности. Таким образом, промышленное производство, объемы которого за последние 10 лет были снижены из-за истощения запасов нефти, с сентября прошлого года вышло на положительную динамику.

В этом году из всех источников профинансировано 3 тыс. 761 проект индивидуального предпринимательства на сумму 63 млрд 523 млн тенге. В результате доля предпринимательства в экономике в этом году достигнет 21%.