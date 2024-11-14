Бюджет ФК "Астана" шокировал борцов с коррупцией
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Серьёзные коррупционные риски выявили при расходовании бюджетных средств, выделяемых на профессиональный футбол в Казахстане. Ежегодно на поддержку футбольных клубов уходят миллиарды, но значительная часть этих средств тратится не на развитие инфраструктуры и взращивание игроков, а на оплату агентских услуг, высокие зарплаты иностранцев, учебно-тренировочные сборы за рубежом и аренду футбольных полей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
По данным ведомства, только за последние 6 лет (2018-2023 годы) футбольным клубам из бюджета выделили более 200 миллиардов тенге.
В пример борцы с коррупцией привели расходы самого дорогого футбольного клуба - "Астана". На него приходится 25% средств от всего бюджета на футбол - 50,1 миллиарда тенге (спонсорские средства АО "Самрук-Казына").
"За шесть лет более 66% средств ФК "Астана" затрачено на оплату труда – 33,1 миллиарда тенге. При этом размеры зарплат определялись на усмотрение руководства футбольного клуба и игроков. За последние пять лет клуб выплатил посредникам-агентам 4,5 миллиарда тенге за привлечение футболистов. С 2018 года ФК "Астана" потратил на зарубежные сборы в Турции и ОАЭ почти миллиард тенге", - сообщили в Антикоре.
В ведомстве отметили, что такая политика профклубов ограничила ресурсы на развитие спортивной инфраструктуры.
"Самый дорогой футбольный клуб "Астана" не имеет собственной академии и футбольного поля. В результате на аренду полей клуб за шесть лет потратил порядка 1,4 миллиарда тенге", - сказано в сообщении.
Анализ деятельности других клубов показал, что в них руководство выписывало себе миллионные вознаграждения.
"В Актюбинской области председатель правления АО "Областной футбольный клуб "Актобе" необоснованно выплатил себе 40,4 миллиона тенге за привлечение спонсора (ТОО "NetBet"). Деньги взысканы в судебном порядке и будут направлены на развитие детского футбола в регионе", - уточнили в Антикоре.
Миллиарды на развитие футбола поступают также от УЕФА, ФИФА и букмекерских компаний. За последние шесть лет по линии УЕФА, ФИФА поступило порядка 31 миллиарда тенге. При этом информация по распределению этих средств непрозрачна.
"Результаты анализа показали, что многомиллиардные бюджетные средства вместо создания инфраструктуры тратились на содержание непродуктивных легионеров, зарубежные сборы, завышенные выплаты, закуп дорогих агентских и иных услуг. В адрес министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков. Рекомендовано принять меры по сокращению доли легионеров в профессиональных спортивных клубах и перенаправлению средств на массовый (детско-юношеский спорт), централизовать финансирование спорта высших достижений, внедрить Национальную цифровую платформу Е-sport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющую оценить результаты финансирования", - заключили в Антикоре.