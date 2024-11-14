Бюджет ФК "Астана" шокировал борцов с коррупцией

Серьёзные коррупционные риски выявили при расходовании бюджетных средств, выделяемых на профессиональный футбол в Казахстане. Ежегодно на поддержку футбольных клубов уходят миллиарды, но значительная часть этих средств тратится не на развитие инфраструктуры и взращивание игроков, а на оплату агентских услуг, высокие зарплаты иностранцев, учебно-тренировочные сборы за рубежом и аренду футбольных полей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

По данным ведомства, только за последние 6 лет (2018-2023 годы) футбольным клубам из бюджета выделили более 200 миллиардов тенге.

В пример борцы с коррупцией привели расходы самого дорогого футбольного клуба - "Астана". На него приходится 25% средств от всего бюджета на футбол - 50,1 миллиарда тенге (спонсорские средства АО "Самрук-Казына").

"За шесть лет более 66% средств ФК "Астана" затрачено на оплату труда – 33,1 миллиарда тенге. При этом размеры зарплат определялись на усмотрение руководства футбольного клуба и игроков. За последние пять лет клуб выплатил посредникам-агентам 4,5 миллиарда тенге за привлечение футболистов. С 2018 года ФК "Астана" потратил на зарубежные сборы в Турции и ОАЭ почти миллиард тенге", - сообщили в Антикоре.

В ведомстве отметили, что такая политика профклубов ограничила ресурсы на развитие спортивной инфраструктуры.

"Самый дорогой футбольный клуб "Астана" не имеет собственной академии и футбольного поля. В результате на аренду полей клуб за шесть лет потратил порядка 1,4 миллиарда тенге", - сказано в сообщении.

Анализ деятельности других клубов показал, что в них руководство выписывало себе миллионные вознаграждения.

"В Актюбинской области председатель правления АО "Областной футбольный клуб "Актобе" необоснованно выплатил себе 40,4 миллиона тенге за привлечение спонсора (ТОО "NetBet"). Деньги взысканы в судебном порядке и будут направлены на развитие детского футбола в регионе", - уточнили в Антикоре.

Миллиарды на развитие футбола поступают также от УЕФА, ФИФА и букмекерских компаний. За последние шесть лет по линии УЕФА, ФИФА поступило порядка 31 миллиарда тенге. При этом информация по распределению этих средств непрозрачна.