Бытовую технику хотят начать производить в Карагандинской области

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства рассказал, где и какие новые заводы будут созданы в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что на текущий год запланирована реализация 170 проектов на сумму 1 трлн тенге, с созданием более 12,3 тыс. постоянных рабочих мест. Большая часть проектов, по его словам, будут реализованы в стройиндустрии, пищевой промышленности и машиностроении.

"Среди ключевых проектов, реализуемых до конца 2023 года можно отметить следующие проекты. В частности, в Карагандинской области в декабре планируется запуск производства бытовой техники, производительностью до 1,1 млн продукции в год. На заводе будут изготавливаться телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины полуавтомат под брендом ARTEL, а также планируется создать 530 новых рабочих мест", - сообщил министр.

Также в декабре текущего года, добавил он, планируется запуск современного завода по производству спецкокса. Мощность предприятия составит 400 тыс тонн спецкокса в год с созданием 261 нового рабочего места. Продукция позволит обеспечить внутренние потребности предприятий ERG с последующим выходом на экспорт. В Костанайской области планирует начать производство автомобилей Chevrolet Onix мелкоузловым методом (CKD), планируется выпускать 30 тыс. единиц в год, что позволит обеспечить внутренний спрос и создать 400 рабочих мест.

"Компания ТОО "Bolashak Electric" намеревается завершить запуск производства закрытых высоковольтных вакуумных автоматических выключателей в Астане к концу текущего года. Планируется производить 78 тыс. единиц в год и создать 116 новых рабочих мест. До конца года в Северо-Казахстанской области планируется запуск производства прицепной сельскохозяйственной техники совместно с немецким партнером "Reimann", производственной мощностью 150 единиц в год, с созданием 75 рабочих мест", - подчеркнул глава Минпромышленности.

В целом, по его словам, в региональном разрезе наибольшее количество проектов запускается в Астане, а также Туркестанской и Северо-Казахстанской областях. Наибольшее количество проектов введено в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях. Между тем, по данным ведомства, в Атырауской области и областях Улытау и Абай, а также в Алматы проекты не запускались.