"Быть педагогом престижно" - сельская учительница рассказала, как стала лучшей в Казахстане

Фото: предоставлено героем

Учительница средней школы №123 Жалагашского района Кызылординской области Салтанат Косжанова стала победительницей республиканского конкурса "Лучший педагог - 2022". Преподавательница казахского языка и литературы получила сертификат на три миллиона тенге. Высокая награда мотивирует сельскую учительницу на новые достижения. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz Салтанат Косжанова рассказала, почему выбрала именно профессию педагога, и как смогла выделиться среди тысячи конкурентов.

- Салтанат, расскажите, как начинался ваш путь в профессию?

- Я выпускница КГУ имени Коркыт ата, окончила факультет "Филологии". В сфере образования работаю около 20 лет. Свой трудовой путь начинала в городе Астана. Позже по семейным обстоятельствам вернулась в родной Жалагаш. Здесь я стала работать в школе, в которой училась 11 лет. Мои учителя поддерживали меня, всегда делились своим опытом. Я научилась интересно проводить занятия и правильно общаться с детьми. В этом вопросе опыт имеет большое значение.

- Почему вы выбрали именно эту профессию? Насколько трудно работать с детьми?

- Если честно, я с детства мечтала стать журналисткой. Мне нравилось читать литературные произведение известных авторов. Книга всегда была для меня лучшим другом. Однако после окончания школы решила поступать на факультет филологии. К тому же, государственного гранта на специальность "Журналистика" было очень мало. Мои родители поддержали меня, и сейчас я не жалею о своём решении. В нашей семье помимо меня три сестры трудятся в сфере образования. Они тоже педагоги с большим сердцем.

Я считаю, что любая профессия имеет свои трудности. Быть педагогом это в первую очередь большая ответственность. Мы не только обучаем школьников, но и воспитываем им. Но для меня работать с детьми нетрудно. Я стараюсь найти подход к каждому ученику и раскрыть его талант. Каждый ребенок - уникальная личность. Моя главная задача - заинтересовать ребёнка к своему предмету. Сейчас гордо могу сказать, что это мне под силу.

Фото предоставлено героем

- Скажите пожалуйста, в век интернета читают ли современные дети книги? Вы как учитель литературы, наверняка хорошо об этом знаете.

- К сожалению, многие дети не читают книги. Им легче работать в интернете. Даже сами педагоги нечасто ходят в библиотеки. В целях решении этой проблемы, я регулярно провожу семинары для своих коллег. Преподаватель должен быть примером для своего ученика.

- Довольны ли вы своей зарплатой?

- Да, я довольна. В последние годы государство оказывает большую социальную поддержку работникам сферы образования. Быть педагогом стало престижно.

- Как вы готовились к республиканскому конкурсу "Лучший педагог - 2022"? Как сельский учитель смог одержать победу?

- Республиканский конкурс "Лучший педагог - 2022" проводится с 2012 года. В соревновании могут участвовать учителя колледжей и школ. Также работники дошкольных учреждений. В этом году на участие в конкурсе подали заявки более пяти с половиной тысяч участников. Я успешна прошла районный и областной тур. Согласно требованиям конкурса приготовила портфолио о достижениях за последние три года. Также сняли 15-минутный видеоурок. Комиссия конкурса особое внимание уделяла достижениям учеников педагога. Среди моих подопечных много призёров областных и республиканских предметных олимпиад. Также мои ученики являются призёрами чтений Абая, Абиша и Ауэзова. У меня есть авторские программы, также я являюсь соавтором учебника "Абайтану" для восьмиклассников. В республиканском туре я провела открытый урок в городе Астана. Я очень рада, что мой труд так высоко оценили. Награда мотивирует меня на новые свершения.

- Как вы планируете потратить свой приз?

- Здесь денежный приз играет не особо важную роль. Я думаю, что каждый учитель хочет получить звание "Лучший педагог" и получить медаль с рук министра. Моя мечта сбылась.