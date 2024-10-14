Какие выпускники должны будут отработать грант
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На правительственном часе в Мажилисе депутат Ислам Сункар задал вопрос министру просвещения Гани Бейсембаеву об обязательных отработках по грантам, передает BaigeNews.kz. Депутат спросил мнение министра, отметив, что требования по отработке по окончании учебы устанавливаются только для студентов вузов, обучившихся по гранту. Для студентов колледжей таких требований нет.
"Увеличивается и размер стипендии студентов. Кроме того, государство несет расходы на питание и проезд обучающихся в колледжах. При этом требования по отработке по окончании учебы устанавливаются только для студентов вузов, обучившихся по гранту. Для студентов колледжей таких требований нет. Не считаете ли Вы правильным прикреплять государственный образовательный грант для вузов и колледжей к договору с предприятием с установлением требования об обязательной отработке?", - спросил депутат.
Министр, ответил, что вопрос является актуальным. Он подчеркнул, что на сегодняшний день с 2023 года гранты распредляются совместно с предприятиями.
"Как раз эта мера помогает нашим выпускникам не только отрабатывать за счет практики, но и (дает-прим.ред.) 100 процентное трудоустройство в этих организациях. Самое главное – чтобы наши студенты трудоустраивались. Рассматриваются и другие меры для охвата больше дуальной системой и увеличения участия в практиках в предприятиях", - сказал министр.
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