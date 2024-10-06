Быть или не быть АЭС в Казахстане: как голосуют в регионах страны

Сегодня более 12 миллионов Казахстанцев могут голосовать на референдуме по строительству АЭС. Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Шымкент

В южном мегаполисе открыты все 344 избирательных участка, на которых шымкентцы могут выразить свое мнение по вопросу строительства атомной электростанции. Отметим, что в Шымкенте правом голоса обладают 660 563 жителя города, достигшие 18 лет. Всего в мегаполисе открыто 344 участка для референдума, из них 23 являются закрытыми, что обеспечивает возможность голосования для особых категорий граждан.

Актюбинская область

В Актюбинской области принять участие в голосовании имеют право более 569 тысячи жителей области.

Пенсионер Оразгали Шермаганбетов пришёл на избирательный участок №72, расположенный в средней школе №1, раньше начала голосования.

Пенсионер проголосовал в 7 часов утра и получил памятный подарок.

"Я всегда участвую в политических кампаниях нашей страны. Сегодня, пользуясь своим конституционным правом, я пришел на голосование, придерживаясь своей жизненной позиции — быть всегда активным гражданином страны", — сказал Оразгали Шермаганбетов.

Всего на территории области открыто 530 избирательных участков, на всех работа началась с Гимна Республики Казахстан, а самым первым голосующим были вручены призы.

Карагандинская область

В Карагандинской области референдум по вопросу строительства АЭС проходит на 650 участках. Смогут проголосовать более 760 тысяч жителей, зарегистрированных в списках.

Основная часть участков открылась в 7 утра и будет работать до 20:00. Но некоторые начали свою работу на час раньше - в 6:00. Это связано с вахтовым методом работы на предприятиях и спецификой службы в воинских частях. По области таких участков 10 – в Караганде, Шахтинске, Темиртау, Каркаралинском и Нуринском районах.

Обеспечены условия для людей с инвалидностью, для них организована услуга инватакси. На участках предусмотрены пандусы и специально оборудованные кабины. Людям с нарушением слуха помогут сурдопереводчики.

В проведении референдума задействованы 664 комиссии: областная, территориальные и участковые.

Процесс голосования отслеживают независимые наблюдатели – представители общественных объединений.

Область Абай

В области Абай в день референдума задействованы 487 избирательных комиссий, среди которых одна областная территориальная комиссия, 12 территориальных комиссий в городах и районах, а также 474 участковые комиссии. Общее количество членов комиссий — 3 293 человека.

Всего в области создано 474 избирательных участка: 438 находятся по месту постоянной регистрации граждан, еще 36 — в местах временного пребывания. В списки избирателей включено 407 549 человек — это те граждане, которые имеют право принять участие в референдуме. Кроме того, организованы выездные избирательные комиссии.

Для удобства населения в регионе работают 13 контакт-центров, среди которых один Единый центр для всей области и 12 местных центров, оказывающих консультационные услуги жителям городов и районов. Также для упрощения поиска избирательных участков был запущен Telegram-бот, специально разработанный для жителей области Абай.

Мангистауская область

В Мангистауской области правом голоса обладают 435 162 человека. Работать на 250 участках будут 1734 человека.

238 из 250 участков работают напрямую с населением. А на закрытых 12 участках проголосуют работающие вахтовым методом, заключенные следственного изолятора, пациенты больниц.

Присутствуют представители общественных объединений, наблюдатели от иностранных государств и международных организаций. По области аккредитованы 6 общественных объединений.

Во время проведения референдума особое внимание будет уделено гражданам с особыми потребностями. Сейчас регионе проживают 2923 человека с ограниченными возможностями, обладающие правом голоса. Для них подготовлены специальные кабинеты, незрячие будут обеспечены трафаретами со шрифтом Брайля.

Напомним, в республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах.

Напомним, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).