С 14 апреля 2025 года в Казахстане стартовали масштабные работы по модернизации 125 железнодорожных вокзалов по всей стране. Об этом сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

В рамках проекта предусмотрены:

капитальный ремонт зданий вокзалов и прилегающих территорий;

полная замена инженерных систем;

установка современных залов ожидания, высокоскоростного Wi-Fi, информационных дисплеев и других удобных сервисов для пассажиров.

"После завершения всех работ мы ожидаем значительное увеличение пропускной способности вокзалов и повышение качества обслуживания пассажиров", - отметил Калиакпаров.

Особое внимание уделяется вокзалам в туристических направлениях и удалённых населённых пунктах. Например, в ВКО отремонтируют 5 вокзалов, в Акмолинской области — 16, в Атырауской — 9, в Абайской области — 10, в Карагандинской — 11, а также в других регионах страны.

Проект также имеет экономическое значение: при реконструкции преимущественно используются материалы отечественного производства, что поддерживает местных производителей и способствует развитию внутреннего рынка.

Казахстан делает ставку на современный и комфортный железнодорожный транспорт - и уже в ближайшие годы пассажиры смогут увидеть эти перемены своими глазами.

Ранее мы сообщали, что Олжас Бектенов потребовал завершить ремонт вокзалов в этом году.