Быстрый интернет и новые удобства появятся на казахстанских вокзалах
Вокзалы Казахстана ждёт интернет-революция.
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С 14 апреля 2025 года в Казахстане стартовали масштабные работы по модернизации 125 железнодорожных вокзалов по всей стране. Об этом сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.
В рамках проекта предусмотрены:
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капитальный ремонт зданий вокзалов и прилегающих территорий;
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полная замена инженерных систем;
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установка современных залов ожидания, высокоскоростного Wi-Fi, информационных дисплеев и других удобных сервисов для пассажиров.
"После завершения всех работ мы ожидаем значительное увеличение пропускной способности вокзалов и повышение качества обслуживания пассажиров", - отметил Калиакпаров.
Особое внимание уделяется вокзалам в туристических направлениях и удалённых населённых пунктах. Например, в ВКО отремонтируют 5 вокзалов, в Акмолинской области — 16, в Атырауской — 9, в Абайской области — 10, в Карагандинской — 11, а также в других регионах страны.
Проект также имеет экономическое значение: при реконструкции преимущественно используются материалы отечественного производства, что поддерживает местных производителей и способствует развитию внутреннего рынка.
Казахстан делает ставку на современный и комфортный железнодорожный транспорт - и уже в ближайшие годы пассажиры смогут увидеть эти перемены своими глазами.
Ранее мы сообщали, что Олжас Бектенов потребовал завершить ремонт вокзалов в этом году.
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