Быстрее, выше, дороже: 1,4 триллиона тенге вложено в казахстанский спорт
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За последние шесть лет 1,4 триллиона тенге вложено в развитие спортивной отрасли в Казахстане. Об этом на круглом столе в мажилисе сообщил офицер по особо важным делам Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Нурмухаммед Тажигулов, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы видим, что при значительном объёме финансирования — порядка 1,4 триллиона тенге за последние шесть лет — наши спортивные достижения на международной арене не соответствуют вложенным средствам. Это вызывает обоснованные вопросы и обеспокоенность не только у специалистов и у широкой общественности, а также стало объектом пристального внимания высшего руководства страны", - сказал Нурмухаммед Тажигулов.
На этот и следующие два года из бюджета на спорт запланировано выделение ещё 1,3 триллиона тенге.
По словам спикера, эти вложения значительно выше по сравнению со странами с такими же или лучшими спортивными достижениями. Тажигулов заявил, что несмотря на солидное финансирование выступления казахстанцев на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, остаются невыразительными.
Ранее в Антикоре сообщили о миллиардных хищениях в сфере спорта.
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