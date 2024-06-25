Было несколько предпосылок: причины паводков в Казахстане назвал Бозумбаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в кулуарах правительства назвал причины масштабных паводков в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Это стихийное бедствие, такое редко возникает. На западе некое подобие было в 1994 году, до этого ещё 40 лет назад. Если взять Костанайскую область, особенно Тургайский район - то в 1942 или 1949 году было. Это, действительно, очень большая вода", - отметил Бозумбаев.
По его словам, причин для ЧП было несколько.
"Сложилось несколько предпосылок - обильный снеговой покров, перед этим земля промёрзла, сверху была ледяная корка и быстрое было потепление. Говорить о том, что совсем никто не готовился, нельзя, в регионах люди готовились. Но, например, в СКО дамбы, которые возвели, льдиной просто, когда шуга пошла, срезало. Но люди готовились, все что можно было сделать, они сделали", - заявил вице-премьер.
Он отметил, что в Торгае степная вода разлилась шириной в 30 километров, глубиной до полутора метров.
"Какой аким может защитить? Это просто нереально. Можно было только эвакуировать пораньше, скот вывезти на возвышенность и так далее. Здесь всей страной нужно реагировать, потому что это очень сильные паводки", - резюмировал заместитель премьер-министра.
Самое читаемое
- На растениях уже появились болезни: аграрии СКО сделали прогноз по урожаю
- Не попавшая на рейс депутат подаст в суд на авиакомпанию Air Astana
- "Я не смог его защитить": павлодарца лишили свободы за смерть друга
- Токаев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане
- Убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения: появились подробности трагедии в Алматы