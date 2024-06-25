Было несколько предпосылок: причины паводков в Казахстане назвал Бозумбаев

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в кулуарах правительства назвал причины масштабных паводков в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Это стихийное бедствие, такое редко возникает. На западе некое подобие было в 1994 году, до этого ещё 40 лет назад. Если взять Костанайскую область, особенно Тургайский район - то в 1942 или 1949 году было. Это, действительно, очень большая вода", - отметил Бозумбаев.

По его словам, причин для ЧП было несколько.

"Сложилось несколько предпосылок - обильный снеговой покров, перед этим земля промёрзла, сверху была ледяная корка и быстрое было потепление. Говорить о том, что совсем никто не готовился, нельзя, в регионах люди готовились. Но, например, в СКО дамбы, которые возвели, льдиной просто, когда шуга пошла, срезало. Но люди готовились, все что можно было сделать, они сделали", - заявил вице-премьер.

Он отметил, что в Торгае степная вода разлилась шириной в 30 километров, глубиной до полутора метров.