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"Было бы круто, если бы нас поддержали" - гость "2022" озвучивает аниме на казахском языке
Гостем проекта BaigeNews.kz "2022" стал Диас Балаби, который озвучивает аниме на казахском языке. Парень мечтает о том, чтобы казахский язык зазвучал во всём мире. Работа над озвучкой нескольких проектов длилась полгода. Всё это делалось на энтузиазме и донатах зрителей.
"Мы озвучиваем неофициально. Этот проект мы делали шесть месяцев. За всё время нам закинули 10 тысяч тенге донатов. Мы делали перевод, составление субтитров, саунд-дизайн, все звуки. Было бы круто, если бы нас поддержали", - сказал Диас Балаби.
По его словам, если бы проект поддержало государство, в него можно было бы вовлечь профессиональных актёров казахского дубляжа.
"Я бы пригласил побольше актёров. К примеру, нам нужны были голоса взрослых людей. Я вижу этот проект на профессиональном уровне. С реальными актёрами дубляжа. Это был бы очень годный проект на высшем уровне. (...) Мы хотим выйти на официальный уровень. В России перестали выпускать озвучку. Даже тот же аниме One Piece вышел в кинотеатрах без озвучки, с субтитрами на русском языке. Но мы же есть. Мы же можем это озвучить на казахском языке. Мы хотим выйти на официальный уровень и озвучивать", - сказал Диас Балаби.
Сейчас он также открыл проект, в котором будет вместе с командой озвучивать на казахском языке отрывки фильмов.
Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.
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