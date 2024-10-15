Были собраны важные улики: прокуратура расследует причины пожара в доме Шерзата Болата

Прокурор Алматинской области Берик Адамов сообщил о ходе расследования причин пожара в доме Шерзата Болата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На месте пожара были собраны важные улики. Опрошено более 600 человек. Назначено несколько экспертиз, которые помогут точно установить, что произошло. Специалисты уже сделали первые выводы о том, что пожар начался снаружи дома. Вероятно, был использован посторонний источник огня. Проводится исследование канистры и резиновых перчаток, найденных на месте происшествия", - сказал Берик Адамов.

Прокурор добавил, что определяется сумма нанесенного ущерба.

"Мы продолжаем вести это дело открыто и прозрачно. По мере появления новых фактов мы будем вас информировать. Мы работаем, чтобы обеспечить справедливость и найти виновных в поджоге дома. Родные и близкие пострадавших взяты под круглосуточную охрану. Я понимаю их состояние и призываю к спокойствию. Не нужно торопиться с выводами, надо дождаться результатов экспертов и позволить следственной группе полноценно провести все необходимые мероприятия для установления лиц, кто поджег дом", - отметил прокурор.